على أحر من الجمر يترقب ذوو الطلبة، موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- ورابط فحص نتائج التوجيهي بالأسماء، خاصةً بعد انتهاء الامتحانات الثانوية العامة وبدء الحديث عن موعد محدد لإعلان موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- ورابط فحص نتائج التوجيهي بالأسماء، مع نشر وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- ورابط فحص نتائج التوجيهي برقم الجلوس كما اعتادت في السنوات الأخيرة، إلا أن ذوي طلبة الثانوية العامة يحرصون على معرفة موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- ورابط فحص نتائج التوجيهي بالأسماء، وهو ما يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نشره في الأيام المقبلة.

موعد فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022

ويواصل أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة والأقارب البحث عبر مواقع البحث عن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- رابط فحص نتائج التوجيهي بالأسماء، لا سيما أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق أن الكثير من المواد تم انجاز تصحيحها.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 بالأسماء

فند مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم د.محمد عواد، كافة المعلومات والأنباء التي أعلنت عن موعد إعلان الوزارة لنتائج الثانوية العامة "توجيهي " في فلسطين 2022م.

وقال عواد في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن عمليات تصحيح الامتحانات لم تنتهى الوزارة منها بعد"، متوقعاً انتهائها من ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

موعد متوقع لنتائج الثانوية العامة 2022

وأكد مدير عام القياس والتقويم أن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، لن يتجاوز موعد إعلانها الشهر الجاري، متوقعاً أن يكون ذلك في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

وأوضح أن كل ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تحديد موعد نتائج التوجيهي، غير صحيح وغير دقيق، مشيراً إلى أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام، لن تختلف عن العام الماضي وستكون من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، وكذلك عبر الموقع الخاص الذي أعدّته وزارة التربية والتعليم.

وكانت العديد من وسائل الإعلام تداولت موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي" في 3 أغسطس المقبل، وهو ما نفته الوزارة.

ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الانتظار، إذ لم يتبق سوى أيامًا معدودات على الكشف عن أسماء الأوائل والنتائج الرسمية التي ستؤهلهم من أجل الالتحاق بالمرحلة القادمة وهي الجامعات أو الإعادة مرة أخرى.

وبدأ طلبة الثانوية العامة في غزة والضفة والقدس 2022، بتقديم امتحاناتهم النهائية في كل الأفرع الدراسية، منذ تاريخ 14 يونيو 2022، بعد أن عاشوا لحظات انتظار صعبة للبدء بتقديم امتحاناتهم، لأنهم متأكدون أنها مرحلة مفصلية في حياتهم العلمية والعملية، ومن المقرر أن ينتهون من تقديم امتحانهم الأخير يوم الاثنين المقبل، وبعدها ينتظرون الإعلان عن النتائج، لهذا البعض منهم يبحث ويتساءل عن، رابط نتائج الثانوية العامة 2022، و، موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022- رابط فحص نتائج التوجيهي برقم الجلوس، وهو ما سنرفقه لكم خلال هذه المقالة.

تعديل أسئلة امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022

ولأول مرة، في تاريخ الثانوية العامة 2022، قررت وزارة التربية والتعليم العالي، إجراء تعديل على طبيعة أسئلة امتحانات التوجيهي 2022، خلال تقديم الطلبة الامتحانات، فأصدرت تعديلاً على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا".

حالة من الغضب انتابت الطلبة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، إلغاء سؤال (اختر) في امتحاني مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"، واستبداله بسؤال مقالي.

وزارة التربية والتعليم العالي، بررت على لسان أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة اتخذت إجراءاتها الخاصة، لحماية امتحان الثانوية العامة، لافتاً إلى أن الوزارة حولت السؤال الأول لمقالي بعد أن كان اختر متعدد.

نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وأوضح أ. يوسف، أن بعض قاعات امتحان التوجيهي، كان هناك أشخاص يستخدمون مكبرات الصوت بادعاء إعطاء أجوبة صحيحة للطلاب، وهو ما أساء لسمعة الامتحان.

وأشار إلى أن الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، أساءت إلى امتحان الثانوية العامة، لذا كان واجب على الوزارة أن تتخذ عدة إجراءات لحماية الامتحان، فجرى انتشار لعناصر الشرطة حول قاعات الامتحانات.

التعليم تعلن موعد نتائج الثانوية العامة 2022

وبين أ. يوسف، أن البعض حاول تحويل الأمر لحالة عامة، لذا قررت الوزارة اتخاذ إجراءات لحماية الامتحان، مشدداً على أن حق للوزارة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحمي امتحانات الثانوية العامة.

وأقرَ المسؤول في التعليم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل على مبحثين في الامتحانات، خلال تقديمها، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على سمعة الامتحان.

وبشأن اعتراض الطلاب على تغيير نط الأسئلة، قال أ. يوسف: على العكس فالتعديل من مصلحة الطلبة، فإن الأسئلة المقالية أفضل من الاختيار المتعدد، في الحصول على العلامات.