بشرى لطلبة التوجيهي في الأردن والموعد المتوقع لإعلان النتائج

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، ، إن المؤشرات الأولية لنتائج التوجيهي التي بدأ تصحيح امتحاناتها تدعو إلى التفاؤل.

وأكد كنانة في تصريحات صحفية، أن أسئلة امتحان مادتي الرياضيات والفيزياء للفرع الصناعي متوازنة وتراعي الفروقات الفردية للطلبة، وبنسبة 40% للمعرفة والتذكر ونسبة 40 % للفهم والاستيعاب ونسبة 20 % للقدرات العقلية العليا.

وأشار إلى أن الشكوى من صعوبة الأسئلة ظاهرة طبيعية ولكن لا يحكم بها على جودة الامتحان، بحسب ما جاء عبر إذاعة الأمن العام.

الموعد المتوقع لإعلان النتائج

رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، أن يكون الموعد الأولي لإعلان نتائج امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في 20 آب/أغسطس المقبل.

وقال كنانة، إنه لن يكون هناك أي تأخير في إعلان النتائج التي قد تعلن في 20 آب/أغسطس المقبل أو قبلها أو بعدها بيومين فقط، مضيفا أنه إلى حد اللحظة لم يتم اعتماد طريقة إعلان النتائج بعد.

وشدد على أن جميع الأوراق الامتحانية للاختبارات التي نفذت والتي لم تنفذ بعد متوازنة وراعت الفروق الفردية.

وتابع أن الشكوى من الامتحانات ظاهرة طبيعية تأتي بالعادة من الطلبة الذين يكون أداؤهم منخفضا أو غير مرض لها، مؤكدا تقبل الشكاوى ودراستها بعناية.

وبين أن الإدارة تأخذ بعين الاعتبار أي طريقة يضع بها الطالب إجابته على ورقة الامتحان وتتم قراءتها لأكثر من مرة، حتى وإن كان خط الطالب غير جيد، ولا يمكن لنا أن نترك ولا حرفا واحدا دون التأكد منه وتدقيقه.

وبشأن عملية تصحيح الأوراق أوضح كنانة، أن عمليات تصحيح الأوراق تسير بشكل جيد ووفق التواريخ المخطط لها، وأولا بأول، منوها بأن الوزارة أنهت يوم أمس الامتحان السادس، مما مجموعه 11 يوما امتحانيا.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية في المباحث التي تم تصحيحها تبشر بالخير فيما يتعلق بنسب النجاح.

ويواصل طلبة الثانوية العامة الاثنين، التقدم لجلسات الاختبارات النهائية، حيث تقدم صباح اليوم 161,517 طالبا وطالبة إلى امتحان اللغة الإنجليزية لكافة الفروع.

وتتقدم الطلبة من جميع الفروع للامتحان في جلسة واحدة تعقد الساعة العاشرة صباحا موزعين على النحو الآتي:

العلمي 62,147، والفرع الأدبي 80,606، والشرعي 131،الزراعي 3,254، الصناعي 6,060، الفندقي 1,669، الاقتصاد المنزلي 7,545، المعلوماتي 87، الصحي 18.

وأعلنت إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن طبيعة الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية تتمثل في 40-50 بالمئة أسئلة مقالية والباقي أسئلة اختيار من متعدد.