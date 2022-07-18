سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الاثنين 18/7/2022

استقر سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، أمام 6 عملات فيما انخفض مقابل 4 عملات أخرى، بحسب النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي.

ونقل موقع "مباشر" أن الدينار الكويتي انخفض مقابل 4 عملات أجنبية على رأسها الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27% عن مستوى أمس الأحد.

وكشف جدول أسعار صرف الدينار الكويتي أمام بعض العملات العربية والأجنبية عن استقرار الدينار أمام كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري والدينار البحريني والريال العماني، فيما انخفض الدينار الكويتي أمام كل من الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري.

وفي وقت سابق، وافق بيت التمويل الكويتي، على شراء البنك "الأهلي المتحد" البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، في صفقة ظلت قيد الإعداد لما يقرب من 4 سنوات، وتعد واحدة من أكبر صفقات القطاع المصرفي هذا العام.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن اتفاق الاندماج هو صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، ومن شأنه خلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.