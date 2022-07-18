جلسة الحكومة اليوم بالضفة تقرر خطوات قطاع النقل والتهديد بالإضراب حال التنصل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 ص
18 يوليو 2022
إضراب النقل والمواصلات في الضفة.jpg
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أكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل في الضفة المحتلة كايد عواد أن النقابة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين 18/7/2022،  وخاصة بعد خوض الأربعاء الماضي إضراباً شاملاً لقطاع النقل، كون الحكومة لم تستجب لمتطلباتهم التي يصفونها بالعادلة، وهي وقف المركبات الخاصة عن العمل في نقل الركاب، وتخفيض سعر المحروقات لاسيما السولار.

وقال عواد خلال تصريحات سابقة لفلسطين اليوم " ان النقابة وفي حال لم يتم تلبية مطالبنا، سنتخذ خطوات تصعيدية، قد تسفر عن إضراب شامل لقطاع النقل لمدة يومين إلى ثلاثة، أو إضراب مفتوح، أو اعتصام أمام مجلس الوزراء"، متابعا: "ندرس خيارات عدة للرد على عدم الاستجابة لمطالبنا".

ولفت إلى أن يوم إضراب لقطاع النقل أسفر عن خسائر في كل المجالات، متسائلا: "ماذا لو استمر الإضراب لأيام عدة؟".

ونفذت نقابة النقل العام الفلسطينية، الأربعاء الماضي، إضراباً عن العمل ليوم واحد في غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بما وصفوها حقوقاً على الحكومة الفلسطينية.

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