لجنة الأسرى تعلن عن البدء ببرنامج وطني تضامني مع الأسرى الإداريين قريباً

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين 18/7/2022، أنها ستبدأ برنامجاً وطنياً تضامنياً مع الأسرى الإداريين قريباً.

وأشادت اللجنة، خلال وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، بالأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، مؤكداً أن الأسيرين ريان وعواودة يسطران ملحمة بطولية في مواجهة سجان الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت اللجنة، أن ريان وعواودة يواصلان إضرابهما عن الطعام وسط ظروف صحية صعبة.

وشددت، على دور الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالدفاع عن الأسرى وحقوقهم.

وقالت اللجنة:" شعبنا الفلسطيني سيقول كلمته الفصل في مواجهة السياسات العنصرية للاحتلال، حيث سيتم الإعلان عن برنامج وطني تضامني مع الأسرى الإداريين قريباً."