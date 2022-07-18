سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022-الأقل منذ عامين

سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022 ، يشهد انخفاضاً كبيراً لم يسبق له مثيل منذ عامين ، متأثراً بالأسعار العالمية ، حيث ان سعر الذهب في جائحة كورونا تجاوزت ألفي دولار للأونصة، وأن الفترة الحالية يبلغ سعر الأونصة من الذهب ما يعادل 1700 دولار ن ليسجل سعر الذهب عيار 24 41 ديناراً و100 فلس ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع نشر سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

سعر الذهب عيار 24 الشراء 41 دينار و100 فلس –البيع: 39 دينار

سعر الذهب عيار 21 الشراء : 35 دينار و300 فلس -البيع : 36 دينار و100 فلس .

عيار 18 الشراء بلغ 31 دينار و 500 فلس ، سعر البيع : 30 دينار و600 فلس .

سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي، تعتبر الأقل من العامين الماضيين ، موضحاً ان أسعار المعدن الأصفر في جائحة كورونا تجاوزت ألفي دولار للأونصة، وأن الفترة الحالية يبلغ سعر الأونصة من الذهب ما يعادل 1700 دولار.

وأشار إلى أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا، إذ يعود أبرزها لزيادة أسعار الفائدة على الدولار، وجائحة كورونا، وبيع روسيا للذهب لسد النقص في إمدادات الطاقة.





سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

ولفت إلى وجود لجنة متخصصة لتسعير الذهب يوميا، في إطار تعامل النقابة بشفافية كاملة مع أسعار المعدن النفيس، مؤكدا أن الأسعار المحلية تتأثر بالعالمية إيجابا وسلبا.

وأوضح علان أن النقابة قامت بنشر تسعيرتين في يوم واحد، نتيجة التذبذب الحاصل في أسعار الذهب عالميا خلال 24 ساعة، وحرصا منها على تعريف المواطن بالأسعار خاصة عند الانخفاض.





سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.10 دينار $55.15

سعر الذهب عيار 22 35.84 دينار $50.55

اسعار الذهب عيار 21 34.21 دينار $48.26

اسعار الذهب عيار 18 29.33 دينار $41.36

سعر الذهب عيار 14 22.81 دينار $32.17

سعر الذهب عيار 12 19.55 دينار $27.57

اسعار أوقية الذهب 1,216 دينار $1,715

اسعار جنيه الذهب 273.71 دينار $386.04

اسعار كيلو الذهب 39,100 دينار $55,148

سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 18/7/2022

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

10 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

9 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

8 يوليو 39.73 34.76 29.80 23.18 19.86