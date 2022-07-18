خطوة خطيرة ..الاحتلال يباشر بتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين

كشفت وزارة جيش الاحتلال، وجمعيات استيطانية وبلدية الاحتلال في القدس عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بمهام وصفت "بالأمنية" على حد قوله للتدخل عند وقوع أي عمليات في المستوطنات او في القدس المحتلة.

وبحسب الخطة التي ستنفذ قريبا بشكل تجريبي، سيتم تشكيل فرق "احتياطية" من عناصر مهرة للتدخل الى حين وصول الجيش او الشرطة لاماكن الاحداث.

وحسب بلدية الاحتلال فانه سيتم كجزء من هذا المشروع الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، إطلاق نموذج تجريبي، حيث سيحصل المستوطنون الذين سيتطوعون ضمن هذه الميليشيات على موافقة سريعة للحصول على الأسلحة وتلقي برامج تدريب، وسيحصلون على شهادة من الشرطة ومعدات.

وقال الجنرال يوسي ليفي، الرئيس التنفيذي لشرطة Netzarh Yehuda وهي احد المبادرين لهذا المشروع بانه "سيتم تجنيد المتطوعين لانشاء فصيلة- مجموعات مسلحة- احتياطية توفر حلا للتجمعات الاورثوذكسية المتدينة حيث لا يوجد تقريبا رخص حمل سلاح في هذه المستوطنات".