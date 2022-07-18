سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022 ، يشهد سعر الذهب في مصر اليوم استقراراً مع افتتاح التعاملات الاسبوع الجاري وخاصة بعد الحديث عن انخفاض كبير على اسعار الذهب في مصر الاسبوع الماضي ، وسجل سعر عيار 24 نحو 1132 جنيها، في حين سجل عيار عيار 21 نحو 990 جنيها ، الاسعار تعتبر مستقرة للمواطن المصري وخاصة في ظل التضخم العالمي والذي أثر على اسعار العملات والذهب تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم"، سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

جاء سعر الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها

جاء سعر الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها

جاء سعر الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها

جاء سعر الذهب عيار 24 نحو 1132 جنيها.





سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.





سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,120 شراء 1,127

عيار 22 بيع 1,027 شراء 1,033

عيار 21 بيع 980 شراء 986

عيار 18 بيع 840 شراء 845

عيار 14 بيع 653 شراء 657

عيار 12 بيع 560 شراء 563

الاونصة بيع 34,832 شراء 35,045

الجنيه الذهب بيع 7,840 شراء 7,888

الكيلو بيع 1,120,000 شراء 1,126,857

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,038 جنيه $55.16

سعر الذهب عيار 22 951.72 جنيه $50.56

اسعار الذهب عيار 21 908.48 جنيه $48.27

اسعار الذهب عيار 18 778.69 جنيه $41.37

سعر الذهب عيار 14 605.64 جنيه $32.18

سعر الذهب عيار 12 519.12 جنيه $27.58

سعر الذهب عيار 9 389.34 جنيه $20.69

اسعار أوقية الذهب 32,289 جنيه $1,716

اسعار جنيه الذهب 7,268 جنيه $386.13

اسعار كيلو الذهب 1,038,236 جنيه $55,161

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18/7/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 يوليو 1,038 908.50 778.71 605.66 519.13

16 يوليو 1,039 909.40 779.48 606.26 519.65

15 يوليو 1,037 907.73 778.05 605.14 518.69

14 يوليو 1,039 909.07 779.19 606.03 519.45

13 يوليو 1,054 921.97 790.25 614.63 526.83

12 يوليو 1,048 917.17 786.14 611.44 524.09

11 يوليو 1,052 920.21 788.74 613.46 525.82

10 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69

9 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69

8 يوليو 1,057 925.09 792.93 616.71 528.61