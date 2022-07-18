ملاهي أسيوط- تفاصيل جديدة في قصة اغتصاب طفلة أسيوط على يد طفل 13 عاماً

تفاصيل جديدة في قصة اغتصاب طفلة أسيوط على يد طفل 13 عاماً، تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر، فطفلة أسيوط لم تكمل عامها الخامس، أقدم طفل آخر لم يكمل 13 عاماً على ارتكاب فعل فاضح بحقها وارتكب جريمة هتك عرض أسيوط الشهيرة في حق الطفلة الصغيرة، لتضج الدنيا وتقوم ولا تقعد بسبب قصة اغتصاب طفلة أسيوط على يد طفل 13 عاماً، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تفاصيل جديدة في قصة اغتصاب طفلة أسيوط على يد طفل 13 عاماً.

تفاصيل جديدة في قصة اغتصاب طفلة أسيوط على يد طفل 13 عاماً

طفلة أسيوط ملك طفلة صغير بالغة من العمر 4 سنوات، ذهبت مع والدتها إلي مركز العاب ترفيهية "خاص" في مدينة أسيوط، وطلبت الطفلة الدلوف إلي الحمام إلا أنها لم تكن على دراية بأن الشيطان ينتظرها، حيث دخل إليها طفل يدعى س س بالغ من العمر 13 عاما وقام بهتك عرضها كما قررت والدتها.

التفاصيل الكاملة لـ هتك عرض طفلة أسيوط

بداية واقعة هتك عرض طفلة أوسيم، أخطارا تلقته مديرية أمن أسيوط من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من سيدة تتهم طفل يدعى " س . س " 13 عاما بهتك عرض نجلتها " ملك " 4 سنوات داخل دورة مياه بأحد مراكز الألعاب الترفيهية بمدينة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات القبض على المتهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة هتك عرض الطفلة.

وباشرت النيابة التحقيقات وقررت إحالة الطفل المتهم بهتك عرض طفلة الملاهي إلى نيابة الطفل لعدم بلوغهما السن القانوني، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بها.

وأكد مصدر امني انه تم عرض المجني عليها على طبيب الصحة والذي أوصى في تقريره بعرضها على الطب الشرعي لتحديد صحة الواقعة من عدمه .

السوشيال ميديا.. طفلة ملاهي أسيوط

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت منشورا حول قيام طفل بالتعدي على طفلة جنسيا داخل دورة مياه احد المراكز الترفيهية بحي شرق أسيوط .

وقالت إحدى رواد مواقع فيسبوك ان المتهم ابن شقيقة صاحب المركز الترفيهي وقاموا باخفاءه حتى لا يتمكن أهل الطفلة من التعرف عليه .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هاشتاك يطالب بتشميع المركز الخاص واعدم هاتك عرض الطفلة .

محافظة أسيوط تغلق ملعب الألعاب الترفيهي

وأغلقت رئاسة حي شرق أسيوط اليوم السبت مركز للألعاب الترفيهية بسبب عدم استكمال إجراءات الترخيص وذلك على خلفية وقوع حادث اعتداء على طفلة بداخله أثناء ذهابها الى دورة المياه .

كانت حملة من رئاسية حي شرق أسيوط وقسم شرطة ثان أسيوط قاموا صباح اليوم بتشميع مركز خاص بالألعاب الترفيهية بسبب عدم الانتهاء من إجراءات الترخيص وجاء ذلك بعد الاعتداء على طفلة أثناء ذهابها إلى دورة مياه .

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".