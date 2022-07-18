د. أبو وردة : 1500 حالة نشطة "بكورونا" سجلت في القطاع والأعداد في تزايد

قال د. فتحي أبو وردة مستشار وزير الصحة في المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين 18/7/2022: "إن الحالة الوبائية في قطاع غزة في ازدياد يوماً بعد يوم ، مشيراً إلى أنه قد تم تسجيل 1500 حالة نشطة الأسبوع الماضي وهو عدد كبير .

وبين د. أبو وردة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الحالات التي تصل المشافي لا تستدعي الدخول للمبيت ، وحتى الحالات التي يتم إدخالها لا يوجد بينها حالات صعبة ، مبيناً أن الأطباء على أهبة الاستعداد وعلى مدار 24 ساعة في غرف الفرز الموجودة في كافة مشافي القطاع .

وشدد أبو وردة على ضرورة العودة لأخذ اللقاحات وخاصة مما لم يأخذوه ، موضحاً أن نسبة الذين تلقوا اللقاح في قطاع غزة بلغ فقط 33% ، مطالباً المواطنين بالعودة لكافة الاجراءات الوقائية .

وكانت وزارة الصحة قالت: "إن قطاع غزة يشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد دخوله الموجة الخامسة منذ عدة أيام".

وذكر رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بالوزارة هيثم عمران في تصريحات له بالأمس أنه تم تسجيل 600 إصابة بفيروس كورونا اليوم و400 إصابة أمس، فيما تم إدخال 17 حالة مصابة للمشافي بينها واحدة خطيرة.

وأوضح عمران، أن الأيام المقبلة ستشهد تسجيل أعداد أكبر بالإصابات نظرًا لشدة الموجة الحالية وسرعة انتشارها، متوقعًا بلوغ الموجة الخامسة ذروتها خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة عزّزت من جهوزيتها لمواجهة هذه الموجة من خلال نشر مراكز الفحص والتطعيم في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز غرف العناية المركزية.

ودعا عمران، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس لغير المطعمين، واستكمال باقي الجرعات المعززة للذين تلقوا اللقاحات.