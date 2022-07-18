فيديو الشيخ عادل الكلباني امام الحرمين السابق.. الشيخ عادل الكلباني يقود دراجة هارلي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خبر قيام الشيخ عادل الكلباني بقيادة دراجة هارلي مرتديا بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل "البايكرز"، وهو ما آثار استغراب الجمهور العربي، لاسيما وإنه الامام السابق للحرمين الشريفي، وبدأوا بالتساؤل لماذا يفعل هذا، وهل ما يفعله يخالف الدين، كون أمام لأعظم مسجد في العالم أجمع، أسئلة لم يجيب عليها إلا الشيخ عادل نفسه.

إمام الحرم المكي السابق يرتدي الجينز ويقود دراجة هارلي

وانتشر خبر قيادة الشيخ عادل الكلباني إمام الحرمين السابق، دراجة الهارلي وارتداء بنطلون جينز وسترة تحمل شعارات كثيرة، مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وبات الجميع يبحث عن، فيديو الشيخ عادل الكلباني امام الحرمين السابق.. الشيخ عادل الكلباني يقود دراجة هارلي، ليس لأنهم أول مرة يرون أحدهم يقود هذه الدراجة بتلك الملابس الغريبة، بل لأن من يقودها هو الإمام السابق للحرمين الشريفين الشيخ عادل الكلباني، وهنا الاستغراب في الحادثة، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية تفاصيل حادثة، إمام الحرم المكي السابق يرتدي الجينز ويقود دراجة هارلي.

هل تعرفون من هذا ؟؟؟؟



امام المسجد الحرام السابق الشيخ السعودي عادل الكلباني

بحلته الجديدة pic.twitter.com/F2Jl3iAUv4 — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) July 17, 2022

الشيخ عادل الكلباني يقود دراجة هارلي ♥️ pic.twitter.com/KD5fhP2Tys — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 15, 2022

ماذا رد الشيخ عادل الكلباني في أحدث ظهور له بالجينز

وأثار خبر ارتداء الشيخ عادل الكلباني لبنطلون الجينز وستر الشعارات استياء وغضب الملايين من الناس، لاسيما وأنه كان امام الحرمين الشريفين، إذ إن العديد منهم قال لماذا تكون النهايات هكذا في استغراب منهم للمظهر الذي ظهر به هذا الشيخ، لهذا يواصلون التساؤل، ماذا رد الشيخ عادل الكلباني في أحدث ظهور له بالجينز، بعدما هاجمه الملايين من الناس على هذه الحادثة التي أصبح الكل يتداولها.

امام الحرم المكي سابقًا عادل بن سالم بن سعيد الكلباني بعد التحديث 😀😀😀😀 pic.twitter.com/1En0PII6Mj — Salam Saleem (@SalamSa22767609) July 16, 2022

من هو الشيخ عادل الكلباني

ويبحث الكثير من الناس في الوطن العربي عن، من هو الشيخ عادل الكلباني، وكذلك يبحثون عن، فيديو الشيخ عادل الكلباني امام الحرمين السابق.. الشيخ عادل الكلباني يقود دراجة هارلي، ويرفق لكم فريق العمل بعض من مقتطفات حياة الشيخ الكلباني، وهو عادل بن سالم بن سعيد الكلباني «أبي عبد الإله» (3 أبريل 1959 -) (25 رمضان 1378 هـ -) إمام وخطيب سعودي من مواليد الرياض، كان إمامًا لجامع الملك خالد بالرياض زهاء 20 عامًا، وكُلِّف بالمشاركة في إمامة المصلين بالحرم المكي في تراويح رمضان 1429هـ، وبعد انقضاء الشهر، انتهى تكليفه وعاد للرياض، عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة ست سنوات. وتتلمذ على يد عدد من الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد مصطفى والشيخ محمد بن نبهان بن حسين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم كما أن لديه إجازة في بعض قراءات القرآن.