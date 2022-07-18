زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وذكر بيان للإدارة، أن الزلزال وقع بمنطقة سوما التابعة لولاية مانيسا على عمق 10.84 كلم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.