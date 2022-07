بالصور مصرع 4 أشخاص باصطدام طائرتين في أمريكا

لقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأكدت إدارة الإطفاء في ولاية نيفادا في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه قد "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".

وكانت طائرة "بايبر PA-46"، ذات المحرك الواحد، تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة "سيسنا 172". بحسب شبكة "سي بي إس",

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: إن "بايبر تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت سيسنا في بركة لتجميع المياه". مشيرة إلى أنه "كان على متن كل طائرة شخصان".

وأضافت إدارة الطيران في مقاطعة كلارك في بيان، "إنه لم يكن هناك ناجون".

ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.

وقالت إدارة الطيران، إنه بعد ساعات من الحادث المميت، ظل المطار مفتوحا أمام الحركة الجوية مع إغلاق مدرجين حتى المساء للسماح للمحققين بالعمل في مكان الحادث.

Incident Alert- at aprox 12pm today NLVFD and LVFR crews responded to a report of a mid air collision at the North Las Vegas airport. At this time there are 4 reported fatalities. Accident is still under investigation. pic.twitter.com/HhyeCDLrnE