قتلى وجرحى بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 3 آخرون، فجر اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية، وتعد تلك أحدث حلقة في موجة عنف مسلح التي تجتاح الولايات المتحدة.

وقال عمدة غرينوود بولاية إنديانا، مارك مايرز، في بيان: " "لقد شهدنا إطلاق نار جماعي هذا المساء في مول غرينوود بارك". مضيفا "لدينا ثلاثة قتلى ومثلهم جرحى، حتى الآن"، مؤكداً أن "المسلح قتل" برصاص شخص مسلح كان متواجداً في المكان.

نشرت شرطة غرينوود منشوراً على صفحتهم على موقع فيسبوك يطلبون من شهود عيان على إطلاق النار الاتصال بالقسم للحصول بالمعلومات.

والهجوم هو الأحدث في موجة عنف مسلح عصفت بالولايات المتحدة، إذ إنه يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل 40 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط، عندما فتح مسلح النار في عرض عسكري في 4 يوليو/تموز في إحدى ضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 36.

جاء إطلاق النار بعد مجزرتين في مايو/أيار الماضي أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص من السود في سوبر ماركت شمال ولاية نيويورك، وقتل 19 طفلا ومعلمان في مدرسة ابتدائية في تكساس.

أدى الارتفاع الأخير في عنف الأسلحة النارية إلى إعادة إشعال الجدل المثير للانقسام حول تنظيم الأسلحة النارية. من المقرر أن تصوت لجنة من مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.