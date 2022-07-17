أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-7- 2022، ويكثر بحث المتابعين عن أسعار الذهب وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، حيث يحرص الكثير من الناس على البحث عن أسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات الهامة لديهم، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-7- 2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

استقرار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 18-7- 2022، تزامنا مع استمرار غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس.

وتشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم في الأردن

استقر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند مستوى 38.98 دينار (54.97 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس السبت، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند مستوى 29.23 دينار (41.23 دولار)، أي لم يشهد تغيرا عن سعر إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-7- 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.74 دينار (32.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 19.49 دينار (27.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) ليظل عند مستوى 34.11 دينار (48.10 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-7- 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1212 دينارا (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 272.84 دينار (384.81 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع، لتسجل خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر للدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.