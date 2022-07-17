سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 18-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر بجميع العيارات حيث جاء هذا الاهتمام من قبل الفريق بعد أن لاحظنا في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم وجود عمليات بحث على الانترنت تم رصدها من جميع المحافظات في الجمهورية المصرية إذ يريد الجمهور من خلالها التعرف على هذه الأسعار كاملة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,126 شراء 1,130

عيار 22 بيع 1,032 شراء 1,036

عيار 21 بيع 985 شراء 989

عيار 18 بيع 844 شراء 848

عيار 14 بيع 657 شراء 659

عيار 12 بيع 563 شراء 565

الاونصة بيع 35,010 شراء 35,152

الجنيه الذهب بيع 7,880 شراء 7,912

الكيلو بيع 1,125,714 شراء 1,130,286

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,038 جنيه $54.97

سعر الذهب عيار 22 951.61 جنيه $50.39

اسعار الذهب عيار 21 908.37 جنيه $48.10

اسعار الذهب عيار 18 778.59 جنيه $41.23

سعر الذهب عيار 14 605.57 جنيه $32.07

سعر الذهب عيار 12 519.05 جنيه $27.49

سعر الذهب عيار 9 389.29 جنيه $20.61

اسعار أوقية الذهب 32,285 جنيه $1,710

اسعار جنيه الذهب 7,267 جنيه $384.81

اسعار كيلو الذهب 1,038,109 جنيه $54,971

سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة بالمصنعية

بكم سعر الذهب في مصر النهارده بالدولار

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري الآتي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 يوليو 1,039 909.40 779.48 606.26 519.65

15 يوليو 1,037 907.73 778.05 605.14 518.69

14 يوليو 1,039 909.07 779.19 606.03 519.45

13 يوليو 1,054 921.97 790.25 614.63 526.83

12 يوليو 1,048 917.17 786.14 611.44 524.09

11 يوليو 1,052 920.21 788.74 613.46 525.82

10 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69

9 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69

8 يوليو 1,057 925.09 792.93 616.71 528.61

7 يوليو 1,057 924.99 792.85 616.65 528.56

وفي نهاية المقالة التي شرحنا بها التفاصيل حول سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 18-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .