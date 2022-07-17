سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18-7- 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل مستمر العديد من المقالات بخصوص العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18-7-2022، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة خلال، اليوم الإثنين 18-7-2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى 3995 ليرة للشراء، و4030 ليرة للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

زاد سعر اليورو اليوم في سوريا خلال التداولات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4025 ليرة للشراء، و4066 ليرة للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و4035 ليرة للبيع، أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء مستوى 4726 ليرة للشراء و4778 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1062 ليرة للشراء، و1075 ليرة للبيع، مقابل 1060 ليرة للشراء، و1072 ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1085 ليرة للشراء، و1097 ليرة للبيع، مقابل 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12967 ليرة للشراء، و13106 ليرات للبيع، مقابل 12929 ليرة للشراء، و13068 ليرة للبيع، أمس.

نقل المساعدات

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على السماح باستمرار نقل مساعدات المنظمة الدولية لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا من تركيا حتى العاشر من يناير كانون الثاني.

وتوصل المجلس إلى اتفاق على ذلك في ثالث محاولة له بعد انتهاء التفويض الخاص بالعملية.

وامتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت لأنها أرادت أن تستمر عملية المساعدات الإنسانية التي تجري منذ وقت طويل لمدة عام.