أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 18-7-2022، ويبحث الكثير من المتابعين وبشكل مستمر عن أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، لذلك ونتيجة لملاحظتنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، زيادة البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة موضوع بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 18-7-2022، آملين أن يلقى إعجابكم.

استقرار سعر الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الإثنين 18-7- 2022، فيما تشهد الأسواق ركودا ملحوظا .

أسعار الذهب اليوم في سوريا

جرام الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 138.116 ألف ليرة (54.97 دولار)، وهي نفس الأسعار بنهاية تعاملات أمس.

جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 103.589 ألف ليرة (41.23 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.568 ألف ليرة (32.07 دولارا)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 69.058 ألف ليرة (27.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا عند 120.855 ألف ليرة (48.1 دولار)، بالتعاملات المسائية اليوم.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.295 مليون ليرة (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 966.838 ألف ليرة (384.81 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، في نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، لتسجل خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر للدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.