صحيفة عبرية تزعُم: التقارب الروسي الإيراني لن يقيد نشاط "إسرائيل" في سوريا

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن صفقة بيع الطائرات المسيرة بين إيران وروسيا لن تقيد حرية النشاط "الإسرائيلي" في سوريا.



وقالت الصحيفة العبرية، نقلًا عن تقديرات لمسؤول "إسرائيلي" زعمه :"بأن الصفقة لن تقيد في سوريا؛ لكن بشكل عام "إسرائيل" لا تحب التقارب بين روسيا وإيران.



ويُشار إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي خلال الأيام القادمة طهران والاجتماع مع الرئيس ابراهيم رئيسي.



وكان في نهاية الأسبوع الماضي، كشف مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك سوليفان، عن إبرام صفقة كبيرة لتوفير مئات الطائرات المسيرة لصالح روسيا من إنتاج إيران، قادرة على حمل صواريخ موجهة.



ويقدر مسؤول أمني "إسرائيلي" بأن الحاجة الأساسية للروس ترتبط بالذات بالقدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية للطائرات المسيرة، وليس قدراتها الهجومية.



