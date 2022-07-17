قناة عبرية تكشف: "إسرائيل" تبيع ميناء "حيفا" لشركة هندية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن بيع "إسرائيل" لميناء حيفا لشركة هندية.

وذكرت القناة 12 العبرية :"أنه جرى توقيع الصفقة يوم الخميس الماضي عبر "لقاء عن بعد" جمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي".

وأضافت القناة العبرية :"أن الهدف من هذه الصفقة هو ضمن مبادرة للأمن الغذائي والطاقة النظيفة، التي أسستها الولايات المتحدة من أجل إنشاء حزام إستراتيجي مضاد لذلك الذي أقامته الصين مع باكستان وإيران".

وبدوره، أعلن مدير شركة "أداني" الهندي غوتام أداني، اليوم الاحد، انه فاز بمناقصة خصخصة ميناء حيفا بمبلغ 4 مليار شيكل بالشراكة مع شركة "غادوت" "الإسرائيلية".

وقال مدير الشركة الهندية الملياردير غوتام أداني في تغريدة له: "إنني مسرور بالفوز في مناقصة خصخصة ميناء حيفا في إسرائيل مع شريكة العمل شركة غادوت التي ستستحوذ على 30% من الميناء".

وأضاف :"هذه خطوة ذات أهمية إستراتيجية وتاريخية هائلة للهند واسرائيل، وسيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر في الايام القادمة".