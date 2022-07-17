فيديو.. تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس وتدمير راجمة صواريخ أمريكية من طراز( HIMARS)

تمكنت القوات المتحالفة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اليوم الأحد، من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس من براثن القوات الأوكرانية.

وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيانها: إنه "مع حلول يوم 17 يوليو عام 2022، تمكنت قوات دونيتسك ولوغانسك المتحالفة، بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا".

وحررت قوات دونباس ايضًا فولنوفخا، وهي مركز منطقة استراتيجي جدا في جنوب دونيتسك، وكما وحررت مدينة ماريوبول وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف، وكذلك سفياتوغورسك.

من جهته، اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها دمرت راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS في دونباس، كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وذكرت أن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق وعربة نقل وشحن لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

ودمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو-بحسب وزارة الدفاع الروسية- أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".

وأكدت الوزارة، أن الضربات الروسية الدقيقة الأخيرة، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي فقد وصل إجمالي ما دمرته القوات الروسية 257 طائرة أوكرانية، و140 مروحية، و558 1 طائرة بدون طيار، و355 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 084 4 دبابة ومدرعة أخرى.

بالإضافة إلى تدمير 747 راجمة صواريخ، و3151 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4379 مركبة عسكرية خاصة.