رئيس القيادة المركزية الأمريكية يلتقي "كوخافي" في "إسرائيل"

التقى قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الأحد، برئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بـ"تل أبيب".

وقال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال ران كواخاف :"أنه التقى قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، اليوم، برئيس الأركان "الإسرائيلي"، كوخافي، في "تل أبيب".

وأشار الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال إلى أن زيارة كوريلا هي الثانية لـ"إسرائيل"، حيث كانت في أيار/ مايو الماضي الزيارة الأولى للجنرال كوريلا لـ"إسرائيل" منذ توليه منصبه في الأول من أبريل/نيسان.

ويُشار إلى أن رئيس اأركان حرب الاحتلال أفيف كوخافي، سيغادر غدًا الإثنين، في أول رحلة رسمية له إلى المملكة المغربية، حيث من المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية.

جدير ذكره أنه يرافق كوخافي خلال الزيارة كل من رئيس قسم التعاون الدولي في الجيش "الإسرائيلي" إيفي ديفرين، ورئيس قسم "أبحاث الاستخبارات" أميت سار، وسيتولى نائب رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قيادة الجيش في غياب افيف كوخافي.