تقرير: معظم المعتقلات في النصف الأول من العام هم مقدسيات

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، أن اعتقالات قوات الاحتلال للنساء الفلسطينيات خلال النصف الأول من العام الحالي هي من نصيب المقدسيات.

ورصد المركز في تقرير صادر عنه، 76 حالة اعتقال بحق نساء وفتيات فلسطينيات، إلى جانب القاصرات وكبار السن والمريضات والجريحات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى 32 أسيرة، يقبعن في سجن الدامون، منهن 17 أسيرة يخضعن لأحكام مختلفة، 8 منهن يقضين أحكاماً بالسجن فوق 10 سنوات.

ولفت إلى أن هناك أسيرتين معتقلتين اعتقال اداري، أما الباقي ما زلن ينتظرن محاكمات، حيث جرى اعتقال 3 أسيرات محررات وهن الصحفية بشرى الطويل من البيرة، وياسمين شعبان من جنين، ولينا أبوغلمي من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأشار التقرير إلى اعتقال الاحتلال لطالبتين في جامعة النجاح وهن عايدة المصري وامنة بلال اشتية من مدينة نابلس، إلى جانب اعتقاله والدة الأسير المقدسي "محمد رشده" وشقيقته خلال زيارته في سجن رامون.

جدير ذكره أنه حكمت محكمة الاحتلال على الأسيرة المقدسية نوال فتيحة بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية.