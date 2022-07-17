شركة "رافائيل" الإسرائيلية تعرض في بريطانيا صاروخًا من الجيل الخامس

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، بأن شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية تشارك في معرض الطيران الدولي 2022 في المملكة المتحدة الذي من المقرر أن يفتتح سيفتتح غدًا الاثنين، كما انها ستعرض صاروخ متطور من انتجاها.

وأوضح الاعلام العبرية، أن الشركة ستقدم صاروخ "كاسر الجليد" ((Icebreaker، وهو الجيل الخامس من نظام صواريخ بعيدة المدى.

وبيّن أن النظام المخصص بهذا الصاروخ مستقل ودقيق ويتيح تنفيذ هجوم كبير ضد مجموعة متنوعة من الأهداف البرية والبحرية النوعية عالية القيمة.

ويأتي هذا الكشف بعد عام واحد من تقديم نظام Sea Breaker، والذي يستخدم كصاروخ كروز بالنسختين البحرية والبرية.