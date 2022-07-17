طريقة لحماية الأطفال من سرطان الجلد.. فما هي؟

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، مؤخراً، إن الوقاية من سرطان الجلد تبدأ في الصغر.

وأوضحت الرابطة، أنه نظرا لاختلاف بنية بشرة الأطفال عنها لدى البالغين تزداد حساسيتها تجاه الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثمّ يُمكن أن تتسبب الأضرار اللاحقة بالبشرة في مرحلة الطفولة أو الشباب والناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في الإصابة بسرطان الجلد في مراحل عمرية متقدمة.

تجنب هذا الخطر

شددت الرابطة على ضرورة ألا يتعرض الأطفال الرُضع بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال عامهم الأول، كذلك لا يجوز للأطفال أو الشباب في مرحلة المراهقة الخضوع للتسمير الصناعي مطلقا.

ولفتت إلى أنه كي تتعوّد بشرة الطفل على أشعة الشمس بشكل تدريجي، أوصت الرابطة بإبقاء الطفل لفترات قصيرة تحت أشعتها، مشددة على ضرورة تجنب إصابة الطفل بحروق الشمس على الدوام من خلال إبقائه في الظل خلال فترات الذروة، التي تتراوح بين 11:00 صباحا و 15:00 عصرا.

ارتداء لباس مناسب

وعند تعرض الطفل لأشعة الشمس، يتعين على الآباء اختيار الملابس المناسبة لذلك والمصنوعة من أنسجة سميكة، مع مراعاة ارتداء غطاء للرأس ونظارة شمسية وكذلك حذاء يُغطي ظهر القدم.

كريم واق من أشعة الشمس

ونصحت الرابطة بضرورة تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية لا يقل عن 30، مع مراعاة أن يكون خاليا من المواد العطرية ويوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها طويلة الموجة ومتوسطة الموجة.

وعن كيفية تطبيق الكريم على بشرة الطفل بشكل سليم، أوضحت الرابطة أنه ينبغي وضع طبقة سميكة منه بشكل متساو ولمرات متكررة على المناطق غير المغطاة من الجسم والمعرضة لأشعة الشمس كالأنف والأذن والشفاه، لافتة إلى أنه ينبغي وضع طبقة جديدة منه بعد خروج الطفل من المياه بعد ممارسة السباحة.