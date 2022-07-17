بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة برام الله وتقمع الموطنين جنوب الخليل

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أطراف حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما قمع جنود الاحتلال المواطنين في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق أمام المركبات القادمة نحو حي الطيرة، من جهة عين قينيا شمال غرب رام الله.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوبهم في منطقة اللتواني بمسافر يطا جنوب الخليل.

وحاولت قوات الاحتلال الاستيلاء على مركبة من المنطقة، وشرعت بإطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وتم إسعافهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر التي تواجدت بالمكان.

واندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم الأحد، بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع مصورة أصوات إطلاق نار كثيفة تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، في الأطراف السفلية، وصفت إصابتهما بالبسيطة، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً ونفذت اعتقالات في المدينة، عرف منهم الشاب طارق عبد الرازق.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من “العنفوان الثوري” ضد الاحتلال ومستوطنيه.