بالفيديو مخابرات الاحتلال تهدد الأسير المحرر محمود الفسفوس بالقتل

هدّدت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة الأسير المحرر محمود الفسفوس، من دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، بتصفيته، في حال عدم تسليم نفسه.

وقال ضابط المخابرات، أثناء اتصاله بوالدة الأسير المحرر الفسفوس، بأنها: "ستفتح بيتها عزاء لمحمود قريبًا، في حال عدم تسليم نفسه في أقرب وقت ممكن، وهو مطلوب حيًّا أو ميتًا"، وِفق زعمه.

وأضاف الضابط في تسجيل للمكالمة، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ "قضية محمود أصبحت شخصية بالنسبة له، وهو مطارد عسكري".

وهدّد الضابط بـ"استهداف باقي أشقاء المحرر الفسفوس، من بينهم شقيقه الأسير المحرر كايد، والذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجًا على اعتقاله الإداري".

يُذكر أنّ قوات الاحتلال الخاصة، داهمت مدينة دورا، بداية الشهر الجاري، وحاولت اعتقال محمود الفسفوس، وأطلقت النار عليه مرتين في محاولة لقتله، أُصيب في إحداها.