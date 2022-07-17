فيديو.. قصة وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش على تويتر في السعودية .. من هو عمر بن عبدالعزيز المتحرش

قصة وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش على تويتر الذي تصدر قائمة التريند في المملكة العربية السعودية ، ولقد لاحظ فريق فلسطين اليوم في مساء اليوم الاحد الموافق 17-7-2022 وجود عمليات بحث واسعة عبر الانترنت وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة التفاصيل الكاملة حول هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش التي اثارت بلبلة داخل المملكة وباتت حديث الشارع والمواطنين والمستخدمين الرقميين ولقد وضعنا بين ايديكم تفاصيل القصة وبعض من التغريدات في السطور التالية :

تفاصيل هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية

وتم تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية لـ فتاة تروي قصة تعرضها للتحرش من السياسي السعودي المعارض للحكومة السعودية عمر عبدالعزيز ويمكن الان مشاهدة الفيديو وهو الآتي:

قصة عمر بن عبدالعزيز متحرش

فيصل العبدلي علق على وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش : يعني واحد خان وطنه وولاة امره ودينه ، تستغربون انه يتحرش هذا يتحرش حتى بالحيوانات مثله عادي واحذركم منه وطايح بحركة وسخه يدخل بحساب بنت بالهاشتاقات ويحط مقطع له ويكتب واو اعجبني كلامه ما يدري السبيكة انه مقفوط حرامي الكفرات ".

سعد الفيصل علق هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية : "حدثني عن الغباء أحدثك عن عمر بن عبدالعزيز معارض خائن وغبي ولا يفهم بالسياسة ..عبد للمال.. وترا كل مره أسمع صياحك انت والكلاب الخائنين يزيد عندي دفاع عن وطني انا وخمس وثلاثون مليون نسمة نبايع ال سعود لخدمة الدين والوطن والمواطن ".

علي المالكي علق على : "هذا الواطي أكرمكم الله مشهور بحرامي الكفرات ، كان قايد عصابة مجرمين في شارع الصوماليين بحي الروابي بجدة ، وله تاريخ قذر ، لذلك هرب إلى كندا بعد فضيحته في قضية (....) والآن من كندا يتحرش بالبنات ومسوي نفسه معارض سعودي . هُزلت ورب الكعبة".

هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش

فريدة علقت : "هذا الواطي اسمع كثير بنات في كندا يشتكون منه.. وفوق هذا مسوي مطوع وهو يسهر في البارات ويتحرش في البنات.. والان مبتز بعد ! ما عنده كرامه".

عدي علق : "الله يأخذ كل المتحرشين والله يعذبهم نفسياً وجسدياً ويقفل كل ابواب الرزق والرحمة عليهم ولا يسامحهم يا رب وانك ترد لهم كل شيء سيء بذي الحياه يا رب يا كريم".

أصيل علق على هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش : "الي قالت شريت ذا بفلوس وشريت ذا بفلوس وشريت ذا بفلوس اشترت العار وكشفت وجهها ونست تشتري الحجاب والشرف الحمد لله على نعمة العقل هاذا لا قالك باع الاخرة لأجل الدنيا ".

عذبة الحسن كتب : "#عمر_بن_عبدالعزيز_متحرش وش تنتظر من #حرامي_الكفرات شخص تافه حقير، ما احد يسمع له الا المراهقين لا يفهمون لا بالسياسة ولا الاقتصاد وعزتي لهم.. الحكواتي #ميك_ماوس لا نجحت لا في دراسة ولا في علم يشرفك ويرفع راسك وراس اهلك".

هذا الواطي أكرمكم الله مشهور بحرامي الكفرات ، كان قايد عصابة مجرمين في شارع الصوماليين بحي الروابي بجدة ، وله تاريخ قذر ، لذلك هرب إلى كندا بعد فضيحته في قضية (....) والآن من كندا يتحرش بالبنات ومسوي نفسه معارض سعودي .

هُزلت ورب الكعبة



🔻اسمع المقطع 👇#عمر_بن_عبدالعزيز_متحرش pic.twitter.com/Hk2635GhAs — علي المالكي رُمح من رماح المنايا (@AASAA_999) July 17, 2022

ابلج علق على : "عجيب امرهم! يتحرشون ويبتزون ومن ثم يتساءلون ويتذمرون عن كون الفتاه تدافع عن حقوقها مارس قذاراتك بعيدا مع من هم قذرات مثلك لا تلوث من هم اشرف منك ومن امثالك لأجل متعه لا تدوم الا لساعاتٍ قله!!!".

#عمر_بن_عبدالعزيز_متحرش

يعني واحد خان وطنه وولاة امره ودينه

تستغربون انه يتحرش هذا يتحرش حتى بالحيوانات مثله عادي واحذركم منه وطايح بحركه وسخه يدخل بحساب بنت بالهاشتاقات ويحط مقطع له ويكتب واو اعجبني كلامه مايدري السبيكه انه مقفوط حرامي الكفرات😅😅 pic.twitter.com/cTrRM9DNug — فيصل العبدلي (@FAISAL_1633) July 17, 2022

أبو بسام كتب قصة عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية : "اجل متحرش واللي جالسن نشوفه في السوشل ميديا من كلام فاحش من بعض المشاهير مع البنات هذا وش نسميه اليس قله حياء ولا كيف الوضع التحرش بجميع انواعه نحن ضده وقله الحياء امنعونا منها لأبوكم وابوا مم رباكم يا لخمة تحرش و قله ادب وبثوث مع بنات وقل سنع ".