تفاصيل هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية .. قصة وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش

تفاصيل هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية ، وعلى موقع تويتر ضجت آلاف التغريدات خلال الساعات الماضية من اليوم الاحد الموافق 17-7-2022 على تويتر والفسيبوك وغيره من المنصات الرقمية بعما تم نشر مقطع فيديو تتهم فيها فتاة سعودية الأثر للمعارض عمر عبد العزيز بالتحرش بها وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بالحرص الشديد على كتابة هذه المقالة التي جاءت بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة من المواطنين في معرفة التفاصيل .

ويمكن لكم معرفة تفاصيل وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية بمجرد قراءة هذه المقالة التي توضح لكم حقيقة هذا الوسم الذي تصدر قوائم التريند على تويتر وغيره وسط تفاعل كبير عليه حيث شجب واستنكر المغردون ما جرى مع هذه الفتاة إلا أن المتهم لم ينفي أو يؤكد الواقعة وعن التفاصيل فهو التالي:

تفاصيل هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية

وتم تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية لـ فتاة تروي قصة تعرضها للتحرش من السياسي السعودي المعارض للحكومة السعودية عمر عبدالعزيز ويمكن الان مشاهدة الفيديو وهو الآتي:

عمر بن عبدالعزيز متحرش

قصة عمر بن عبدالعزيز متحرش

فيصل العبدلي علق على وسم عمر بن عبدالعزيز متحرش : يعني واحد خان وطنه وولاة امره ودينه ، تستغربون انه يتحرش هذا يتحرش حتى بالحيوانات مثله عادي واحذركم منه وطايح بحركة وسخه يدخل بحساب بنت بالهاشتاقات ويحط مقطع له ويكتب واو اعجبني كلامه ما يدري السبيكة انه مقفوط حرامي الكفرات ".

سعد الفيصل علق هاشتاق عمر بن عبدالعزيز متحرش في السعودية : "حدثني عن الغباء أحدثك عن عمر بن عبدالعزيز معارض خائن وغبي ولا يفهم بالسياسة ..عبد للمال.. وترا كل مره أسمع صياحك انت والكلاب الخائنين يزيد عندي دفاع عن وطني انا وخمس وثلاثون مليون نسمة نبايع ال سعود لخدمة الدين والوطن والمواطن ".

هذا الواطي أكرمكم الله مشهور بحرامي الكفرات ، كان قايد عصابة مجرمين في شارع الصوماليين بحي الروابي بجدة ، وله تاريخ قذر ، لذلك هرب إلى كندا بعد فضيحته في قضية (....) والآن من كندا يتحرش بالبنات ومسوي نفسه معارض سعودي .

هُزلت ورب الكعبة



🔻اسمع المقطع 👇#عمر_بن_عبدالعزيز_متحرش pic.twitter.com/Hk2635GhAs — علي المالكي رُمح من رماح المنايا (@AASAA_999) July 17, 2022

علي المالكي علق على : "هذا الواطي أكرمكم الله مشهور بحرامي الكفرات ، كان قايد عصابة مجرمين في شارع الصوماليين بحي الروابي بجدة ، وله تاريخ قذر ، لذلك هرب إلى كندا بعد فضيحته في قضية (....) والآن من كندا يتحرش بالبنات ومسوي نفسه معارض سعودي . هُزلت ورب الكعبة".

فريدة علقت : "هذا الواطي اسمع كثير بنات في كندا يشتكون منه.. وفوق هذا مسوي مطوع وهو يسهر في البارات ويتحرش في البنات.. والان مبتز بعد ! ما عنده كرامه".

#عمر_بن_عبدالعزيز_متحرش



حدثني عن الغباء أحدثك عن عمر بن عبدالعزيز معارض خائن وغبي ولايفهم بالسياسة ..عبد للمال.. وترا كل مره أسمع صياحك انت والكلاب الخائينين يزيد عندي دفاع عن وطني انا وخمس وثلاثون مليون نسمة نبايع ال سعود لخدمة الدين والوطن والمواطن #محمد_بن_سلمان #الرياض pic.twitter.com/BcIMYPo0DZ — سعد الفيصل (@sd_4060) July 17, 2022

عدي علق : "الله يأخذ كل المتحرشين والله يعذبهم نفسياً وجسدياً ويقفل كل ابواب الرزق والرحمة عليهم ولا يسامحهم يا رب وانك ترد لهم كل شيء سيء بذي الحياه يا رب يا كريم".