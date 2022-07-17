دعوى قضائية ضد شركة "مارس" بعد اكتشاف مادة سامة داخل حلوى (Skittles)

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاحد، أن امرأة أمريكية تدعي جينيل تيمز رفعت دعوى قضائية ضد شركة "مارس"، متهمة إياها باستخدام ثنائي أكسيد التيتانيوم في تلوين حلوى "سكيتلز"، الذي يؤثر بشكل سلبي على عمل عدد من الأعضاء الحيوية.

وبحسب الأعلام الأمريكية، بأن جينيل تيمز، في دعواها القضائية، تقول: إن الشركة تعرض المستهلكين للخطر بسبب المستويات العالية من ثنائي أكسيد التيتانيوم، الذي يمكن أن يغير الحمض النووي كما يُزعم ويؤثر سلبا على عمل عدد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، إذا استهلك بكميات كبيرة.

وتشير الدعوى إلى أنه

وسيتم حظر ثنائي أكسيد التيتانيوم، وفق الدعوى، في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، ولم تعلق شركة "مارس" على هذه الأنباء.