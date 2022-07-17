مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في حي الطيرة بمدينة رام الله

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الأحد، تجاه قوات الاحتلال في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي الطيرة في مدينة رام الله.

ويُشار إلى أنه في الآونة الأخير توسعت المواجهات التي يخوضوها مقاومو سرايا القدس في الضفة المحتلة، لتشمل مدن رام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية.

وكانت أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انطلاقة عملها الجهادي بتصديها لقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس بالضفة المحتلة، صباح اليوم الأحد 17/7/2022.

وأكدت كتيبة طوباس، انطلاق عملها الجهادي المبارك في هذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدوها مع قوات الاحتلال والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر.

وشددت الكتيبة، على مضيها في الجهاد والمقاومة ومشاغلة العدو حتى النصر والتحرير، وأن سلاحها مشرع وجهادها مستمر.