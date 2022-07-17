من هو هنرى بوانكاريه عفريت الرياضة وآخر الشموليين؟، بعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية حتى أصبح ترينداً شهيراً، فمن هو هنري بوانكاريه؟ وماذا تعرف عنه؟ وماهي مساهماته؟، لذلك وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، الزيادة الكبيرة في البحث عن بوانكاريه عبر محركات البحث العالمية من قبل ملايين المتابعين في مختلف دول العالم، قررنا كتابة مقال بعنوان :من هو هنرى بوانكاريه عفريت الرياضة وآخر الشموليين؟، ولمعرفة المزيد من المعلومات عن بوانكاريه تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.

من هو هنرى بوانكاريه عفريت الرياضة وآخر الشموليين؟

عفريت الرياضة

بهذه الكلمات وصف معلم جول هنري بوانكاريه تلميذيه، الذى أصبح فيما بعد آخر العلماء الشموليين، والذى تحل اليوم ذكرى رحيله الـ110، حيث رحل عن عالمنا فى 17 يوليو 1912.

نبذة عن بوانكاريه

ما لا يعرفه الكثيرون، أن جول هنري بوانكاريه، الذى ولد في 29 أبريل 1854، تلقى أغلب تعليمه فى المنزل، لأنه أصيب فى طفولته بمرض الدفتريا، فتلقى تعليمه على يده والدته "يوجينيه لانوا"، التى أصبحت بمثابة المعلم والأول له في هذه المرحلة.

تعليم بوانكاريه

في عام 1862 دخل هنري بونكاريه مدرسة نانسي - والتي تسمي الآن ثانوية هنري بونكاريه، كما سميت جامعة نانسي أيضا باسمه تشريفا له - قضي هنري أحد عشر سنة في هذه المدرسة عرف خلالها بكونه أكثر الطلاب تفوقا، الأمر الذى دفع معلمه حينذاك لأنه يصفه بـ"عفريت الرياضة".

مساهماته في مجال الرياضيات

هذه المهارة، مكنته فيما بعد لأن يكون له مساهمات أساسية في مجال الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة والرياضيات الفيزيائية من قبيل ميكانيك الأجرام السماوية وميكانيكا السوائل والبصريات والكهرباء والتلغراف ودراسة الخصائص الشَعرية والديناميكا الحرارية وميكانيكا الكم ونظرية النسبية وعلم الكون الفيزيائي.

رموز بوانكاريه

ومن هنا سميت رموز بوانكاريه في الرياضيات والفيزياء نسبة إليه، كما يرجع إليه الفضل في صياغة حدسية بوانكاريه والتي تعد من أشهر المسائل الرياضية، والتي برهن عليها جريجوري بيرلمان عام 2003.

ولهذا أصبح جول هنري بوانكاريه أحد أمهر العلماء الفرنسيين في مجال الرياضيات والفيزياء النظرية وفلاسفة العلوم، ووصف بأنه آخر العلماء الشموليين لكونه قادرا على فهم مختلف فروع الرياضيات والمساهمة فيها.