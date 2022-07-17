فيديو.. تفاصيل تسريبات نوري المالكي 2022 في العراق .. تسريبات نوري المالكي يهدد الصدر والبارزاني بالقتال

هزت تسريبات منسوبة نوري المالكي في العراق اليوم الاحد الموافق 17-7-2022 الشارع وأجهزة الامن التي بدأت في التحقيق في تلك التسريبات حيث جاء في تسريبات نوري المالكي أنه يحذر من أن المرحلة المقبلة وهذا اعطى انذار للدولة بعد أن وجه تهديدات مباشرة مقتدى الصدر ، وهذه التسريبات قابلها تفاعل كبير من المواطنين على المنصات الرقمية كما وجاءت وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بوضع كامل التفاصيل حولها مع نشر بعض تغريدات من المواطنين على التسريبات في هذه السطور التالية وهو على النحو التالي:

شاهد تسريبات نوري المالكي في العراق 2022

وجاء في أحدث تسريب عن نوري المالكي في العراق 2022 أن المالكي يحذر من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق، ويهاجم مجددا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مؤكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة قتال وفيما يلي باقي التفاصيل :

تسريبات نوري المالكي

ونواصل معكم في تسريبات نوري المالكي الذي كشف عنها علي فاضل الإعلامي العراقي المقيم في أميركا ، إذ أظهرت اشرطة التسريبات المنسوبة للمالكي ، قد قال إن الصدر يريد الدم كما يتحدث هو بذلك، وأخبرت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أني لا أثق بالجيش والشرطة، وكل واحد سيدافع عن نفسه .

الجزء الثالث من التسريب الصوتي ل نوري المالكي .

مقتدى الصدر لديه ١٠ الاف اسم وهمي ( فضائي )

بدر لديهم ٣٠-٤٠ الف اسم وهمي

ومواضيع اخرى .#شارك_المقطع pic.twitter.com/PKFtMfCEjO — Ali Fadhil الحساب الاحتياطي (@Iraq9Ali) July 14, 2022

يزن علق : "عندما تسمع تسريبات هذا الإرهابي تدرك جيدا ان كل ما جرى من أحداث جسام خلال فتره وجوده لدورتين كان بفعله وتخطيطه ،يجب فتح كل الملفات لحوادث تسليم الموصل وسبايكر والصقلاويه والثلاثاء والأربعاء الدامي والاغتيالات بحق العلماء والعسكر ومخالفي الراي والاستهداف السياسي ".



علاء نشر : "حسب مصادر الحدث تم اعتقال اثنيين من منظمة بدر هما(ابو سلام) و(ابوتراب) بتهمة تسريبات نوري المالكي اللهم عساهم نارهم تاكل حطبهم حوبة العراقيين العراق يشور".

الجزء الرابع من التسجيل المُسرب لنوري المالكي

المالكي : المرحلة القادمة هي مرحلة قتال و سأهجم على ( النجف ) من اجل قتال مقتدى الصدر .

المالكي : ابلغت الكاظمي اني لا اثق لا بجيشك و لا بشرطتك وانما انا سأقوم بتسليح نفسي وأُقاتل ولدينا دبابات و مدرعات و مُسيرات .#شارك_المقطع pic.twitter.com/YNfhDbi4FZ — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) July 16, 2022

مرتجى علق : تخيل وياي تسريبات المالكي واحد بتيار حاشا طالعه منه جان شصار تعال وياي اكلك شيصير، ١. حضر جوي بحري بري على جميع أبناء التيار لان هذا تهديد بالسلم الأهلي ، 2. استنكار من المرجعيات النجف وكربلاء وبغداد وقم ، 3. تغريدات قيادات الحشد جميعاً على قدم وساق، ٤. إدخال أجهزة الدولة انذار".

تسريبات نوري المالكي كاملة

مصطفى علق على تسريبات نوري المالكي في العراق 2022 : "كل هذا الكلام الخطير منه وانت تكتفي تكول امو تسريبات وهو نفى !!؟ واصلا هو ١٠٠% بالميه كل التحقيقات بالصوت اكدت هو المالكي نفسه نفيه يدل على كذبه".

حجي راضي كتب : " تسريبات المالكي، ,أحنا اولا لازم نعرف منو سجل بالجلسات الخاصة؟؟ ومنو باع التسجيل لعلي فاضل؟ أو أهدى التسجيلات؟؟ و ليش ومنو مستفاد كمنافس للمالكي،؟؟ هادي العامري انسحب حزب الله العراق انسحب عمار ما يشارك لازم نعرف الحقيقة وبعدين المحاكم؟؟؟".

عب الباسط علق : عندما يتشابه الخصوم بحقدهم على العراق وينفرد القائد الضرورة لحزب اللغوة العميل بالفضائح وإيمانه ب نظرية المؤامرة التي يطبقها من خلال حديثه المسرب على وطننا وشعبنا نراه أزاح اللثام عن غطرسته وطائفيته المقيتة ودمويته واجرامه ".

تفاصيل تسريبات نوري المالكي

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول نشرنا لكم معلومات عامة عنه واسمه كاملا نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي وهو من مواليد تاريخ 20 يونيو 1950 (العمر 72 سنة) ومكان الولادة منطقة الهندية في العراق .

ونشير إلى أن نوري المالكي قد تولى رئاسة مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 و2014. ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015، وهو أمين عام حزب الدعوة الإسلامية .