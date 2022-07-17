روسيا تعلن تدمير منظومة صواريخ أمريكية في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تدمير منظومة صواريخ أمريكية قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف :"إن الجيش الروسي دمر، خلال هجمات جديدة على مواقع أوكرانية، العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف كوناشينكوف :"أنه تم قصف مستودع في ميناء أوديسا على البحر الأسود كان يحتوي على صواريخ "هاربون" مضادة للسفن، بينما تم قصف نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا".

ويُشار إلى أنه استخدمت أوكرانيا مراراً صواريخ هاربون ضد البحرية الروسية في منطقة البحر الأسود.

وأوضح كوناشينكوف أنه في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، أسقطت القوات الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 بنظام دفاع أرضي، وأيضا طائرة هليكوبتر هجومية طراز إم-17 وطائرة مقاتلة في دونيتسك.

جدير ذكره أنه كثفت روسيا من هجماتها في جميع مناطق العمليات بأوكرانيا، وقال مسؤول عسكري بكييف :"إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها".