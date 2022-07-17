شاهد جميع تسريبات نوري المالكي في العراق 2022 .. مشاهدة تفاصيل تسريبات نوري المالكي الأربعة كاملة

شاهد تسريبات نوري المالكي في العراق 2022 ، وقد أحدثت تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ضجة عارمة في جميع المحافظات العراقية لا سيما أن من بين التسريبات هو تهديده بإشعال القتال في العراق مع تيار مقتدى الصدر والكردستاني مسعود البارزاني كما ان هذه التسريبات الجديدة أحدثت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الفيسبوك وتويتر التي شجبوا واستنكروا لما جاء فيها بالمقابل لاحظ فريق فلسطين اليوم وجود عمليات بحث غير مسبوقة من قبل المواطنين سواء أكانوا في العراق أم في الدول العربية لاستماعها وهو ما دفعنا في كتابة هذه المقالة التي وضعنا لكم فيها كامل التفاصيل وهي على النحو التالي:

شاهد تسريبات نوري المالكي في العراق 2022

وجاء في أحدث تسريب عن نوري المالكي في العراق 2022 أن المالكي يحذر من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق، ويهاجم مجددا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مؤكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة قتال وفيما يلي باقي التفاصيل :

تسريبات نوري المالكي

ونواصل معكم في تسريبات نوري المالكي الذي كشف عنها علي فاضل الإعلامي العراقي المقيم في أميركا ، إذ أظهرت اشرطة التسريبات المنسوبة للمالكي ، قد قال إن الصدر يريد الدم كما يتحدث هو بذلك، وأخبرت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أني لا أثق بالجيش والشرطة، وكل واحد سيدافع عن نفسه .

يزن علق : "عندما تسمع تسريبات هذا الإرهابي تدرك جيدا ان كل ما جرى من أحداث جسام خلال فتره وجوده لدورتين كان بفعله وتخطيطه ،يجب فتح كل الملفات لحوادث تسليم الموصل وسبايكر والصقلاويه والثلاثاء والأربعاء الدامي والاغتيالات بحق العلماء والعسكر ومخالفي الراي والاستهداف السياسي ".



علاء نشر عبر حسابه : "حسب مصادر الحدث تم اعتقال اثنيين من منظمة بدر هما(ابو سلام) و(ابوتراب) بتهمة تسريبات نوري المالكي اللهم عساهم نارهم تاكل حطبهم حوبة العراقيين العراق يشور".

مرتجى علق : تخيل وياي تسريبات المالكي واحد بتيار حاشا طالعه منه جان شصار تعال وياي اكلك شيصير، ١. حضر جوي بحري بري على جميع أبناء التيار لان هذا تهديد بالسلم الأهلي ، 2. استنكار من المرجعيات النجف وكربلاء وبغداد وقم ، 3. تغريدات قيادات الحشد جميعاً على قدم وساق، ٤. إدخال أجهزة الدولة انذار".

تسريبات نوري المالكي

مصطفى علق على تسريبات نوري المالكي : "كل هذا الكلام الخطير منه وانت تكتفي تكول امو تسريبات وهو نفى !!؟ واصلا هو ١٠٠% بالميه كل التحقيقات بالصوت اكدت هو المالكي نفسه نفيه يدل على كذبه".

الجزء الرابع من التسجيل المُسرب لنوري المالكي

المالكي : المرحلة القادمة هي مرحلة قتال و سأهجم على ( النجف ) من اجل قتال مقتدى الصدر .

المالكي : ابلغت الكاظمي اني لا اثق لا بجيشك و لا بشرطتك وانما انا سأقوم بتسليح نفسي وأُقاتل ولدينا دبابات و مدرعات و مُسيرات .#شارك_المقطع pic.twitter.com/YNfhDbi4FZ — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) July 16, 2022

حجي راضي كتب : " تسريبات المالكي، ,أحنا اولا لازم نعرف منو سجل بالجلسات الخاصة؟؟ ومنو باع التسجيل لعلي فاضل؟ أو أهدى التسجيلات؟؟ و ليش ومنو مستفاد كمنافس للمالكي،؟؟ هادي العامري انسحب حزب الله العراق انسحب عمار ما يشارك لازم نعرف الحقيقة وبعدين المحاكم؟؟؟".

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماع

وثيقتان فيهما طلب الى القضاء

الاولى ضد الاخ علي فاضل

والثانية ضد المالكي



ما أعرف ليش الدعوة ضد علي فاضل

نصيحتي لكل شخص يُلمع سياسي

لا تبيع مبادئك لأجل ثُلّة سينقضي زمانها

و المفروض نتشكر منه #شكرا_علي_فاضل#تسريبات_المالكي#حكمكم_فتنه pic.twitter.com/2DkCB3JuUz — وائل الطائي (@waelaltaie_) July 17, 2022

عب الباسط علق : عندما يتشابه الخصوم بحقدهم على العراق وينفرد القائد الضرورة لحزب اللغوة العميل بالفضائح وإيمانه ب نظرية المؤامرة التي يطبقها من خلال حديثه المسرب على وطننا وشعبنا نراه أزاح اللثام عن غطرسته وطائفيته المقيتة ودمويته واجرامه ".

الجزء الثالث من التسريب الصوتي ل نوري المالكي .

مقتدى الصدر لديه ١٠ الاف اسم وهمي ( فضائي )

بدر لديهم ٣٠-٤٠ الف اسم وهمي

ومواضيع اخرى .#شارك_المقطع pic.twitter.com/PKFtMfCEjO — Ali Fadhil الحساب الاحتياطي (@Iraq9Ali) July 14, 2022

تفاصيل تسريبات نوري المالكي

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول نشرنا لكم معلومات عامة عنه واسمه كاملا نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي وهو من مواليد تاريخ 20 يونيو 1950 (العمر 72 سنة) ومكان الولادة منطقة الهندية في العراق .

ونشير إلى أن نوري المالكي قد تولى رئاسة مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 و2014. ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015، وهو أمين عام حزب الدعوة الإسلامية .