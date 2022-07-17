تتجه الأنظار إلى "بانكوك" عاصمة تايلاند، والتي ستستضيف كلاسيكو الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويواجه فريق ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك الودية

ويلتقي فريق ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، مساء يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز في كأس بانكوك الودية.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي والثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك الودية

أعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية حصولها على حقوق بث المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن قناة الرابعة الرياضية العراقية

قناة الرابعة الرياضية هي قناة عراقية تقوم ببث مباريات كرة القدم بشكل خاص، كما تتطرق إلى عرض بعض الرياضات الأخرى على شاشتها مثل السباحة وكرة السلة والجري وغيرها من الرياضات الممتعة، وذلك لتلبية الأذواق المختلفة للمشاهدين.

تعرض قناة الرابعة سبورت في الوقت الحالي تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، ولعل هذا أهم ما يميزها عن القنوات الرياضية الأخرى، وذلك لأنها تعرضها بشكل حصري ومنفرد، بعد إن استطاعت الحصول على حقوق نشر هذه المباريات عبر شاشتها بشكل مباشر.

تم إطلاق بث قناة العراقية الرياضية الرابعة عام 2022، ونالت استحسان ومتابعة آلاف المشاهدين في وقت قصير، وذلك لمحتواها الفريد والمميز، وامتلاكها مجموعة من أفضل مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي.

ما هو تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6