تردد أبو ظبي دراما الجديد 2022 نايل سات-تردد أبو ظبي دراما HD، تعتبر قناة أبو ظبي دراما من أفضل القنوات الفضائية التي تعرض مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة حيث أن القائمين على القناة يسعون دائماً لتقديم أفضل المسلسلات الخليجية، المصرية والسورية أيضاً فهي قناة شاملة تُلبي جميع الأذواق، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة عبر محرك قوقل خلال الأوقات السابقة والحالية، كون القناة لها متابعين على مستوى دول الخليجي العربي والعالم العربي بشكل عام.

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تردد أبو ظبي دراما الجديد 2022

وتعتبر قناة أبو ظبي دراما من أشهر القنوات الدرامية الفضائية، ويتابعها كثير من الجماهير في مختلف دول الوطن العربي المحبين للمسلسلات الخليجية والمصرية والعربية والمسلسلات التركية المدبلجة.

كما تتميز قناة ابو ظبي دراما الفضائية بكونها تقدم مسلسلات بدون فواصل إعلانية كثيرة، وهذا يبقي المشاهد في حالة متابعة مستمرة، ويتم عرض محتواها التلفزيوني لمدة 24 ساعة.

تردد أبو ظبي دراما HD

وتعد قناة أبو ظبي دراما من أفضل القنوات التي لديها مكتبة كبيرة من المسلسلات المصرية واللبنانية والخليجية الحديثة، فهي قناة شاملة تسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديها من مسلسلات، وتعمل على أن تكون ذات شهرة مستمرة وتحصل على نسبة عالية من الجمهور الذي يتابعها، وأيضا مؤخرا بدأت في عرض مسلسلات هندية وتركية وسنقدم أسماء بعض المسلسلات من خلال النقاط التالية: –

تردد أبو ظبي دراما نايل سات

مسلسل علاقات خاصة: ويُعرض في الثالثة صباحاً وهو من بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري وباسم ياخور، وتدور أحداث المسلسل في الخوض داخل نفوس الأشخاص وأيضاً العلاقة بين الرجل والمرأة.

مسلسل الأخوات الستة: وهو مسلسل أسباني تدور أحداثه حول بعض اللحظات المؤلمة والبعض منها يكون جيداً.

مسلسل بلقيس ملكة سبأ: يُعرض هذا المسلسل على قناة أبوظبي دراما في الساعة 12 بعد منتصف الليل.

مسلسل قبائل الشرق: يُعرض هذا المسلسل في الساعة العاشرة مساءاً.

مسلسل حكايتي: بطولة الفنانة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ويُعرض في الساعة الثانية صباحاً.



تردد قناة أبوظبي دراما 2022



القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 11526 (H) 27500 – 7/8 SD

نايل سات 11411 (H) 30000 – 3/4 HD

عرب سات 11804 (H) 27500 – 3/4 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Abu Dhabi Drama“

تردد قناة أبو ظبي دراما SD

طريقة استقبال تردد قناة ابوظبي دراما الجديد

يمكنكم الآن مشاهدة جميع المسلسلات المفضلة لديكم على قناة أبو ظبي دراما الفضائية، فقط كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية لاستقبال القناة:

الضغط على الإعدادات menu.

اختيار التركيب Installation من القائمة الظاهرة على الشاشة.

ثم اختيار التثبيت اليدوي Manual installation.

اختيار القمر الصناعي النايل سات من قائمة القنوات.

إدخال تردد أبو ظبي دراما الجديد الموضح في الجدول أعلاه.

الضغط على زر موافق OK لبدأ البحث.

سوف تظهر القناة في القائمة الرئيسية للقنوات بعد انتهاء وحفظ عملية البحث.

تردد قناة ابو ظبي دراما على الهوت بيرد

ولا توفر قناة أبو ظبي دراما بث مباشر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حيث أنها اكتفت بالتواصل مع الجمهور الذي يتابع مسلسلاتها عبر صفحتها على الفيس بوك حيث أنها توفر جدول خاص بمواعيد البرامج والمسلسلات.

كما يوجد قناة أبوظبي دراما على اليوتيوب توفر خلالها جميع حلقات المسلسلات وذلك بدون إعلانات او تشفير وهذا يزيد من نسبة المشاهدة لتصبح في الصدارة وتكون قادرة على خوض المنافسة مع باقي القنوات الفضائية الدرامية الأخرى.