هل عرض ساني خدماته على ريال مدريد؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، حقيقة عرض خدمات الألماني ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، على ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، منذ أيام أن ممثلي ساني عرضوا اللاعب على ريال مدريد مؤخرًا، ضمن مفاوضات بيع لوكا يوفيتش، إلى فيورنتينا.



ويعود ذلك إلى أن ساني صاحب الـ26 عامًا يرتبط بعقد مع نفس الوكالة التي تمثل لوكا يوفيتش.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذه الأنباء غير صحيحة، كما أن ساني لا يفكر مطلقًا في مغادرة بايرن ميونخ هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لا يفكر أيضًا في التعاقد مع أي صفقة في الهجوم حاليًا، إلا في حالة مغادرة ماركو أسينسيو أو ماريانو دياز.



وسيخوض الريال 3 مباريات ودية في الأراضي الأمريكية، حيث سيواجه برشلونة في لاس فيجاس، ثم أمريكا في سان فرانسيسكو، وأخيرا يوفنتوس في لوس أنجليس.



وفي العاشر من أغسطس/آب القادم سينافس الفريق الملكي على أول لقب في الموسم، وهو كأس السوبر الأوروبي، أمام آينتراخت فرانكفورت في هلنسكي (فنلندا).