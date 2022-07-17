للمرة الخامسة.. محكمة الاحتلال تؤجل قرارها بشأن اعتقال الأسير المضرب عواودة

قررت ما تسمي "محكمة عوفر الإسرائيلية"، اليوم السبت، تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن ما يسمى محكمة عوفر الصهيونية تقرر قبل قليل تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة للمرة الخامسة على التوالي ولموعد لم تحدده بالرغم من خطورة وضعه الصحي وفقاً للتقرير الطبي الذي تم تقديمه للمحكمة".

ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عاماً) إضرابه عن الطعام ، احتجاجاً على تراجع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الإفراج عنه وسط ظروف صحية صعبة للغاية

وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".

يذكر أن نحو 682 معتقلا يتواجدون في معتقلات الاحتلال "الإسرائيلي" بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.