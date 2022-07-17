الوزارة تحدد موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين 2022-موعد نتائج توجيهي، أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، في فلسطيني في انتظار الموعد المحدد لنتائج الثانوية توجيهي في فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد تدوال العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موعد صباح اليوم قالت فيه إنه ليوم إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين غزة، لذلك وحرصاً على المصلحة العامة والدائمة في نقل الأخبار الصحيحة والدقيقة، تواصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مع أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي للاستفسار عن الموعد المحدد والمتوقع لاعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022.

موعد نتائج توجيهي 2022

وفند مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم د.محمد عواد، اليوم الأحد، كافة المعلومات والأنباء التي أعلنت عن موعد إعلان الوزارة لنتائج الثانوية العامة "توجيهي " في فلسطين 2022م.

وقال عواد في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن عمليات تصحيح الامتحانات لم تنتهى الوزارة منها بعد"، متوقعاً انتهائها من ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير عام القياس والتقويم أن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، لن يتجاوز موعد إعلانها الشهر الجاري، متوقعاً أن يكون ذلك في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

موعد نتائج توجيهي 2022 فلسطين

وأوضح أن كل ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تحديد موعد نتائج التوجيهي، غير صحيح وغير دقيق، مشيراً إلى أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام، لن تختلف عن العام الماضي وستكون من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، وكذلك عبر الموقع الخاص الذي أعدّته وزارة التربية والتعليم.

موعد نتائج توجيهي فلسطين2022

وكانت العديد من وسائل الإعلام تداولت موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي" في 3 أغسطس المقبل، وهو ما نفته الوزارة.

ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الانتظار، إذ لم يتبق سوى أيامًا معدودات على الكشف عن أسماء الأوائل والنتائج الرسمية التي ستؤهلهم من أجل الالتحاق بالمرحلة القادمة وهي الجامعات أو الإعادة مرة أخرى.

موعد نتائج توجيهي2022

وكل سنة يتم التنافس بين عدد من الطلبة على مستوى محافظات فلسطين، لحصد المرتبة الأولى على فلسطين في الفرعين الأدبي والعلمي والشرعي وكل الأفرع، كما يتنافس الطلبة على حصد المرتبة الأولى على مستوى قطاع غزة في الفرعين الأدبي والعلمي، وكذلك في الضفة المحتلة والقدس، لهذا تعد من أصعب اللحظات وأكثرها توترا هو موعد فحص نتائج توجيهي 2022 بالأسماء، إذ يبقى الطالب متوترا إلى أن تظهر نتيجته، ويومها يزيد البحث عن، رابط نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين بالاسم.

موعد نتائج توجيهي2022 في فلسطين

وحذرت دائرة مباحث التموين بالشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، من ترويج وبيع أو التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة؛ وذلك لتشكيلها خطراً على سلامة المواطنين وترويعها للآمنين.

وأكد المقدم أحمد جحجوح مدير مباحث التموين، في تصريح صحفي، أن دائرته تنظم جولات تفتيشية على أماكن تصنيع وبيع المفرقعات، حيث صادرت كميات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال المقدم جحجوح: إنه تم توقيف ثلاثة مروجين للألعاب النارية خلال ال 24 ساعة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لمحاصرتها ومنع تداولها.

وأفاد أن الطواقم المختصة تتابع الترويج للمفرقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم باستدعاء المروجين والبائعين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وشدد المقدم جحجوح على أن الإجراء القانوني المتخذ بحق المروج والبائع هو إحالته للنيابة مباشرة، مع الحجز مدة 15 يوماً.

وحذرت مباحث التموين المواطنين من استخدام المفرقعات النارية والإبلاغ عن كل من يقوم ببيعها وترويجها؛ وذلك لخطورتها على سلامة المواطنين وتشكيلها مصدر إزعاج وترويع.

نتائج التوجيهي حسب الاسم

ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2022، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2022 في فلسطين.

كم باقي لنتائج التوجيهي

في 14 يونيو الماضي، أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.

تاريخ نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية، رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم psge.ps هنــــــــــــــــــا

متي نتائج التوجيهي 2022

وبخصوص نسب النجاح في المباحث، أوضح عواد أنه أيضا من المبكر الحديث عن نسب النجاح، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء يمكن الحديث عن نسب، غير أن المؤشرات طيبة ولا داعي للتوتر، وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو الماضي، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

موعد نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

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