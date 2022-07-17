أوليفر كان: رونالدو لا يناسبنا.. وهذا اللاعب "حلم المستقبل"

تحدث أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن الأنباء التي ربطت العملاق الألماني بثنائي البريميرليج كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وهاري كين هداف توتنهام.



وزادت التكهنات حول تعاقد النادي البافاري مع مهاجم جديد هذا الصيف، لا سيما بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.



وخلال تصريحات لصحيفة "بيلد"، قال كان: "هاري كين مرتبط بعقد مع توتنهام، وهو مهاجم كبير بالتأكيد، لكنه يبقى حلما للمستقبل".



وأردف: "الآن دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا بناء تشكيلة قوية للموسم الجديد، لنرى ما سيحدث".



وبسؤاله عن احتمالية التعاقد مع رونالدو، أجاب: "أحب كريستيانو والجميع يعلم أنه لاعب رائع، لكن لكل نادٍ فلسفته الخاصة، ولست متأكدا مما إذا كانت تلك إشارة صحيحة لبايرن والبوندسليجا، إذا حدث ذلك".



وختم: "مثل هذا التغيير لا يتناسب بالضرورة مع الأفكار التي نسعى لتطبيقها هنا في بايرن ميونخ، ولطالما كانت هناك الكثير من التكهنات حول رونالدو وكين وبايرن".

