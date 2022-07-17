أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إنها سجلت حالة وفاة و6954 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين في الفترة من 10 إلى 17 تموز".

وفيما يلى نص التقرير كاملاً:

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين: من 10- 17 تموز 2022

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 3140

قطاع غزة: 1864

مدينة القدس: 1950

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 2860

قطاع غزة: 88

مدينة القدس: 1700

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 1

قطاع غزة: 0

مدينة القدس: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 40| العناية المكثفة: أجهزة التنفس الاصطناعي: 3 | عدد الفحوصات: 10786 (باستثناء مدينة القدس)