تشيلسي يجهز عرضا جديدا لنجم سان جيرمان

يسعى نادي تشيلسي بقوة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وزعمت تقارير أن العرض الأول من البلوز لضم بريسنيل كيمبيمبي، مدافع باريس، بلغ 40 مليون يورو.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجري تشيلسي وباريس سان جيرمان محادثات مباشرة بشأن صفقة بريسنل كيمبيمبي".



وأضاف: "الطلب المبدئي من سان جيرمان حوالي 60-65 مليون يورو، لكن تشيلسي يجهز عرضًا يتراوح ما بين 45 و50 مليونا".



وتابع فابريزيو: "يرى سان جيرمان أن كيمبيمبي يمثل جزءًا من مشروع النادي، لكن يمكنه المغادرة في حالة وجود عرض جيد".



يذكر أن تشيلسي تعاقد حتى الآن مع رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.