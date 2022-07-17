بالفيديو مصري يقرأ القرآن الكريم في 7 ساعات متواصلة دون أخطاء، باتت رواد مواقع السوشيال ميديا يبحثون عن الشاب المصري الذي قرأ القرآن الكريم في سبع ساعات متواصلة دون أن يخطئ بأي أية قرآنية، وهو ما دفع الملايين من الناس للبحث عن اسم هذا الشاب الذي يتمنى مئات الآلاف من المسلمين أن يحذوا حذوه، وأن يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم دون أي أخطاء تذكر عليهم، لأن من يتقن القرآن ويعمل به فله أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

من الشاب الذي قرأ القرآن في سبع ساعات دون أخطاء

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، بالفيديو مصري يقرأ القرآن الكريم في 7 ساعات متواصلة دون أخطاء، لأنهم يعتبرونه مثل عظيم يقتدون به، لهذا يواصلون البحث والتساؤل عن، من الشاب الذي قرأ القرآن في سبع ساعات دون أخطاء، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل عن حياة الشاب الذي قرأ ويتلو القرآن الكريم دون أخطاء في 7 ساعات متواصلة.

من محمد صقر الذي قرأ القرآن في 7 ساعات دون أخطاء

ولسبع ساعات متواصلة، أقدم القارئ المصري محمد صقر على قراءة القرآن الكريم غيباً، ودفع الناس للبحث عن، من محمد صقر الذي قرأ القرآن في 7 ساعات دون أخطاء، إذ إن محمد عبد الرحمن صقر، 23 سنة حاصل على بكالوريوس الصيدلة لهذا العام، من مواليد جامعة كفرالشيخ، ابن مدينة بيلا في مصر، وفاز بمسابقة القرآن الكريم وقراءته ترتيلا في 7 ساعات متواصلة دون أي خطأ، وذلك في مسابقة بمسجد المرسى بمدينة بيلا، التي أقامها أهل الخير.

محمد صقر: حصلت على شهادة تقدير وألف جنيه مكافأة pic.twitter.com/IPE64moB3A — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2022

ضمن مسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا في كفرالشيخ ❤

شغلي في جريدة الوطن وفخر مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ حبيبي الدكتور محمد صقر @mohamed_saker33

من أراد الدنيا، فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخِرة، فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معًا، فعليه بالقرآن. ❤️❤️ pic.twitter.com/kKOeK4hOgz — Mostafa Anz (@mostafaanz) July 16, 2022

محمد صقر يقرأ القرآن كاملا دون أخطاء

محمد صقر يقرأ القرآن كاملا دون أخطاء، جعل مئات الآلاف يبحثون عن هذا الشخص الذين وصفوه بالموهبة الربانية، لاسيما وإنه لم يتجاوز الـ 23 عاما، إذ فاز بهذه المسابقة بشهادة تقدير ومبلغ ألف جنيه، مؤكدا على أنه من المقرر يفوز بأداء العمرة أيضا، لهذا يبحث الناس عن، بالفيديو مصري يقرأ القرآن الكريم في 7 ساعات متواصلة دون أخطاء، كما إنه حفظ القرآن الكريم كاملا وعمره 9 سنوات، على يد الشيخ إبراهيم فطاير، وشارك مؤخرا في هذه المسابقة التي أقيمت في مسجد المرسى ببيلا، وهي لمن يقرأ القرآن كاملا دون أخطاء، وكان يشارك معه 15 شخصا