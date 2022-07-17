آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين 18 يوليو 2022

أعلنت وارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (18 يوليو)

و أوضحت الوزارة أن السفر عبر معبر رفح يوم الاثنين المقبل سيكون للحافلتان السابعة، والثامنة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/27)، بالإضافة الى الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27)

و دعت الوزارة المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و أكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت بحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.