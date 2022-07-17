فوائد مهمة للميرمية لمرضى السكري

تعتبر الميرمية Sage التي تعرف بحديقة المروج أو السالمية أو القصعين لها رائحة عطرة لذلك عشبة الميرمية تستخدم بكثرة كمنكه للطعام، ولعشبة الميرمية الكثير من الفوائد على الصحة وقد استخدمت قديماً مثل علاج للعديد من الأمراض.

فوائد الميرمية للسكري

خفض مستويات السكر في الدم، إذ أن استخدامها يؤدي إلى خفض مستويات السكر المرتفعة عن معدلاتها الطبيعية، ما يجنب مرضى السكري العديد من المضاعفات الصحية التي قد تنتج عن هذا الأمر من هنا فإن الميرمية وخصوصاً في حال استخدام منقوع الميرمية تكون تأثيراتها مدهشة وفعالة فيما يخص تقليص منسوب او معدل السكريات في الجسم، مما يعطي المر يض حالة من الاستقرار في معدل السكري، إذا ترافق ذلك بالأكل المعتدل والابتعاد في الإفراط في تناول السكر.

التخفيف من الوزن والتنحيف وهذا يعد هاماً لمرضى السكري، وتعود قدرة هذه النبتة على التنحيف وتأثيرها الإيجابي على حرق الدهون وتعزيز الشعور بالشبع من خلال شرب الميرمية المغلية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تناول المزيد من الطعام.

حماية الأعصاب ومقاومة الالتهابات، تعتبر الميرمية قادرة على حماية الأعصاب في الجسم من التعب او التلف خصوصاً عند استهلاكها مغلية، كما تعرف على تأثيرها الفعال على مقاومة الالتهابات على الجسم وذلك لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات رغم الفوائد المتعددة للميرمية على مرضى السكري لكن يجب الانتباه إلى الجرعة التي يتم استخدامها من الميرمية، نظراً لقدرة هذه النبتة على خفض مستوى السكر في الدم بشكل فعال وملحوظ، إذا كان المريض لا يتناول سكريات فإن استهلاكه للميرمية بشكل مفرط قد يؤدي إلى اضطرابات في معدلات السكر في الدم.

فوائد شرب منقوع الميرمية

مضاد للميكروبات والفيروسات والجراثيم

مدر للبول

منبه للمخ

مقوي للذاكرة

طارد للبلغم من الصدر

يحمي من مرض الزهايمر

منشط للدماغ

مقوي للأسنان واللثة

يعالج الغازات

منظم للدورة الشهرية

يساعد على نمو الشعر وذلك بغسله بمغلي الميرمية

فوائد شرب الميرمية لتخفيف الوزن

الميرمية تحتوي على القليل من السعرات الحرارية فهي تساعد على انقاص الوزن وأيضاً تساعد على الهضم والرجيم أيضاً وتخلص من السمنة وذلك بالمداومة على شرب منقوع الميرمية باستمرار.

هل تشرب الميرمية على الريق؟

نعم تشرب الميرمية على الريق فهي تساعد في التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة، السبب وراء ذلك غير محدد بعد، لكن يُعتقد أن الميرمية تحتوي على مجموعة من المركبات النباتية ذات الخصائص المضادة للالتهابات.

هل يجوز شرب الميرمية اثناء الدورة الشهرية؟

نعم لأنه للميرمية خصائص مضادة للتوتر تزودها بالقدرة على التقليل من الشعور بالتهيج والاكتاب والحزن والتوتر وتقلبات المزاج ايضاً والتي تظهر قبل وخلال الدورة الشهرية.

هل الميرمية تضر الكلى؟

من فوائد الميرمية أنها تساهم في تخليص الجسم من الأملاح والمعادن الضارة عن طريق البول والعرق، بسبب احتوائها على عناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الكلى والكبد، اللذين يقع على عاتقمها مسئولية تنقية الدم من السموم المتراكمة به.

فوائد شرب الميرمية للحامل

من فوائد شرب الميرمية للحامل أنها تساعد على الحمل من خلال تنشيط المبايض وزيادة قدرتها على الإخصاب، وتساهم أيضاً على ضبط الهرمونات وذلك عن طريق نقع أوراق الميرمية بالماء الساخن لمدة ربع ساعة، وعندما يصبح لون الماء أصفر يتم شربه بمقدار كوبين في اليوم بعد الوجبات، حيث يمكن تحليته بالعسل، ويمكن إضافة ورق الميرمية إلى كوب الشاي الساخن ويمكن أيضاً استخدامها كنوع من البهار حيث يتم تجفيف الأوراق ثم طحنها وإضافتها إلى الطعام.

الأمراض التي تعالجها عشبة الميرمية

التهاب الحلق وذلك بالغرغرة

السعال

الجروح

نزيف الدورة الشهرية

الروماتيزم

التهاب الحنجرة

التهاب الجيوب الأنفية واللوزتين

مشاكل الرئة

التعرق الليلي

انقطاع الدورة الشهرية

التهاب اللثة والفم

الربو

الصلع

الشعر الأبيض

تساقط الشعر

التهاب فروة الرأس

التهاب الجلد

أضرار الميرمية

يجب عدم شرب الميرمية بكميات كبيرة أو استعمالها لفترة طويلة، لذلك ينصح بعدم استعمال الميرمية من طرف المرضعة والحامل.

على مرضى السكري يجب استشارة الطبيب قبل شرب الميرمية.