المتحدث باسم جيش الاحتلال: لا أستبعد القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد “ران كوخاف”، قوله إنه لا يستبعد القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة هذا العام بسبب التوتر.

و قال كوخاف في مقابلة مع الصحيفة العبرية: “لا أستبعد هذا الاحتمال الذي يمكن أن يحدث حماس وغزة لن يختفوا، وهم في صراع معنا، وهذه المنطقة معقدة للغاية، سنواصل الدفاع والهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية في كل مكان”.

وفي حديث حول ما كشفه الأسبوع الماضي البيت الأبيض أن هناك تقديراً بأن روسيا لجأت إلى إيران لتزويدها بمئات الطائرات المسيرة لصالح الحرب في أوكرانيا، قال كوخاف، في أول” إشارة إسرائيلية للموضوع”: “هذا تطور مقلق ومع ذلك لدينا أنظمة دفاع جوي ممتازة، ولدينا قوة جوية تهاجم وتعمل تقريباً بلا حدود، وبحسب مصادر أجنبية فهي تقوم بذلك مرتين في الأسبوع في سوريا أيضاً، وبآلية تنسيق مع الروس آمل أن يستمر هذا”.

وقد سُئل المتحدث باسم الجيش عما إذا كان الجيش قد انزعج من تهديدات نصر الله على منصة كاريش، وأجاب: “أن نصر الله كان يتصرف بدافع الاستياء، لقد أسقطنا لهم أربع طائرات مسيرة في الأسبوعين الماضيين، كاريش والمياه الاقتصادية في إسرائيل ليستا محل نقاش، فهي موجودة في أراضينا، حتى في صراع الوعي الذي يحاول إنتاجه ضدنا، فإنه يخسر مراراً وتكراراً، مثل الصور الخاطئة التي نشرها، في المحصلة أسقطنا الطائرات ولا أحد محصن لدينا”.