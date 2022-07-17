مواعيد مباريات الأهلي المقبلة فى الدوري المصري

تأزم موقف فريق الكرة بالنادى الأهلى فى بطولة الدورى بعد الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدورى، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلى عند 48 نقطة فى المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 فى المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلى فى المنافسة على درع الدوري، فى ظل نزيف النقاط المتوالي.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى بطولة الدورى المصري..

الأهلى – الجونة السبت 24 يوليو

مصر المقاصة – الأهلي الثلاثاء 27 يوليو

الأهلى – فاركو الثلاثاء 2 أغسطس

الاتحاد – الأهلي السبت 6 أغسطس

الأهلى- المصرى الأربعاء 10 أغسطس

إيسترن كومبانى- الأهلي السبت 20 أغسطس

الأهلى- إنبي الثلاثاء 23 -24 أغسطس

طلائع الجيش – الأهلي الجمعة 26 -27 أغسطس

الأهلى- سيراميكا الاثنين 29-30 أغسطس