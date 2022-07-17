خلال جلسة الكابينت.. لابيد يهدد غزة

هدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، قطاع غزة بعد إطلاق عدد من الصواريخ من غزة على عسقلان يوم الجمعة الماضي.

وقال لابيد في مستهل جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، "إنه سيرد بقوة وبسرعة على إطلاق أي صواريخ أو بالونات حارقة أو غيرها، وبدون تردد".

وأشار إلى أنه تمت مهاجمة أهداف في غزة لدرجة ان حركة حماس لم تكن تتوقعها.

وشدد على أن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تتغير تجاه الرد على إطلاق أي صواريخ.

وحول مقتل عنصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم في تل أبيب، قال لابيد "تم قتل المساعد الأول شرطة باراك ميشولام دهسًا الليلة الماضية خلال نشاط عملياتي، وتم إلقاء القبض على مرتكب عملية الدهس من قبل أجهزة الأمن، حيث يخاطر أفراد الشرطة بحياتهم يوميًا في سبيل حماية حياتنا جميعًا".