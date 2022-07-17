أعراض متحور أوميكرون الجديد BA5

دخل العالم في موجه جديدة من جائحة فيروس كورونا حسب ما جاء في المعطيات النظرية والوبائية من نوع ba5 متفرع من متحور أوميكرون الأصلي وهي أكثر انتشارا وأقل شدة.

ويتمتع متحور أوميكرون BA5 بمعدل انتشار سريع أكثر 4 مرات من متحور أوميكرون الأصلي، وكما يسجل هروبًا قليلاً من الجهاز المناعي.

أعراض متحور أوميكرون BA5 خفيفة وقد تتلاشى خلال ثلاثة أيام، ويبقى التهاب الحلق؛ وهذا ما يؤدي إلى اللغط عند بعض الأشخاص وهو نوع من الأمراض التنفسية الأخرى، والتطعيم لا يزال يعزز المناعة التي قد تكون فقدت قليلاً وتعطي فرصة لعدم الإصابة وتمنع من دخول المستشفى أو الوفاة؛ لذلك من الأفضل المسارعة في أخذ الجرعة المعززة وبالإضافة إلى ضرورة لبس الكمامة.

أعراض جديدة لفيروس كورونا

انسداد أو سيلان الأنف

فقدان الشهية

إسهال

الشعور بالغثيان أو المرض.

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق

وجع بالجسم

صداع قوي

التهاب في الحلق

أعراض متلازمة ما بعد كورونا

تقلب المزاج

اضطرابات النوم

الدوار

الغثيان

تساقط في الشعر

الشعور المستمر بالتعب

تراجع القدرة على بذل المجهود

ضعف التركيز وصعوبات التفكير

الصداع

آلام العضلات

آلام الأطراف

الخوف

القلق

التوتر

الأعراض التقليدية لفيروس كورونا

الحمى

سعال جديد ومستمر

فقدان أو تغير في الذوق أو الرائحة

طرق الوقاية من فيروس كورونا

ابتعِد مسافة آمنة عن الآخرين حتى إذا لم يبدُ عليهم المرض.

يجب ارتداء كمامة في الأماكن العامة وخصوصًا في الأماكن الداخلية مثل المول أو عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنًا.

حاوِل أن تقصد مساحات مفتوحة فيها تهوية جيدة بدلاً من تلك المغلقة.

إذا كنت موجودًا في مكان داخلي افتَح نافذة .

يجب غسل يديك باستمرار.

استخدِم الماء والصابون أو محلولاً كحوليًا لتعقيم اليدين.

خُذ اللقاح عندما يحين دورك لذلك.

اتبَع الإرشادات المحلية الخاصة بالتلقيح.

عند السعال أو العطس احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو بمنديل ورقي.

إذا شعرت بالمرض ابقَ في المنزل.